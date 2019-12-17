المكافحة تفكك شبكات إجرامية وتضبط حبوب مخدرة داخل شرائح لحوم

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تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من انهاء (4) شبكات اجرامية وتضبط بحوزتهم حبوب كبتاجون وترامادول وشاشمندي مخبأ في شرائح لحوم تم اخفائها بطريقة احترافية بولايات شمال دارفور الخرطوم غرب دارفور والجزيرة وتتخذ اجراءات قانونية في مواجهة المتهمين.

وقال اللواء شرطة طارق الامين البدراوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح بحسب اليوم التالي نقلا عن المكتب الصحفي للشرطة ان هذه الانجازات تأتي ضمن خطط الادارة لمنع ومكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية حيث شنت ادارته حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات ضمن محور خفض العرض، مبينا ان ادارته بولاية شمال دارفور تمكنت من ضبط (2940) حبة مخدرة اثر معلومات ميدانية دقيقة بحوزة متهمين اثنين تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الاوسط الفاشر، وبولاية الخرطوم افلحت ادارته بمطار الخرطوم من تفكيك شبكة اجرامية بناءا على رصد دقيق ومتابعة لصيقة وتضبط بحوزة متهمين اثنين (1000)حبة كبتاجون وكيلو شاشمني (حشيش اثيوبي) مخبأة بطريقة احترافية داخل شرائح لحم مبرد تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة الدرجة الاولى، وبولاية غرب دارفور وضعت ادارته حدا لنشاط اجرامي (3) متهمين وضبطت بحوزتهم (600) حبة مخدرة وعربة فيستو، وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت طائلة قانون المخدرات والادوية والسموم بقسم شرطة الجنينة، مضيفا ان ادارته نصبت كمينا ناجحا بمعبر العريباب بولاية الجزيرة اسفر عن ضبط متهم وبحوزته (400) حبة كبتاجون تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)