التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة اتههمت الناشطة السياسية قوى الحرية والتغيير بانها تقف خلف محاولات اغتيالها كشخصية سياسية موضحة بان ذلك بسبب معرفتهم بانها تستطيع مقارعة خطابهم السياسي وتفكيكه. وجاء رد تراجي عن سؤال حول من يقف خلف اغتيال شخصيها حيث قالت:(الحرية والتغيير لانها تعلم بان تراجي تملك معاول من حديد لتفكيك كل خطابهم السياسي البائس). Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:تراجي مصطفى تتهم (قحت) بمحاولة اغتيالها كناشطة سياسية بعد جدل الزحف الاخضر وتعدد الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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