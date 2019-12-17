عاجل : شاهد نشوب حريق هائل يقضي علي 17 عنبراً بإحدى داخليات جامعة دنقلا

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شب حريق هائل عصر الثلاثاء بداخلية البنين بكلية القانون جامعة دنقلا برومي البكري بالولاية الشمالية، أثناء تناول الطلاب لوجبة الغداء، وتسبب الحريق في خسائر مادية فادحة، دون خسائر في الأرواح، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365).
وقال شهود عيان أن الحريق الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن، قد قضى على 17 عنبراً بالداخلية، كما قضى على جميع أمتعة الطلاب ومستلزماتهم، فيما تشير التكهنات أن يكون بسبب ماس كهربائي.
و تقع (كلية الشريعة والقانون) في قرية رومي البكري حوالي 10 كيلومتر جنوب مدينة القولد شمالي السودان، جنوب وغرب الكلية عبارة عن مشروع البكري الزراعي وشمالها وشرقها مساكن لمواطني البلدة، يوجد جوارها مستشفى ومدرسة اساسية ومدرستين ثانوية ونقطة شرطة ويمر امامها الطريق الرئيسي (طريق امدرمان -دنقلا) المعروف بشريان الشمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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