السيادي: الزراعة تمثل المخرج الوحيد من الأزمة الإقتصادية

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الدولة بصدد مراجعة قوانين الاستثمار وإصدار قانون جديد يشجع تدفق الاستثمارات للبلاد، مشيراً إلى أهمية ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد.
وقال خلال اللقاء التفاكري مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء ، إن الزراعة تمثل المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة مبيناً وجود مهددات اقتصادية لابد من معالجتها على رأسها ارتفاع معدل البطالة وتهريب السلع عبر الحدود.
وأوضح جابر بحسب سونا – استمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود والأدوية المنقذة للحياة على الرغم من ارتفاع تكلفة هذه السلع عالميا، وأشار إلى أن النجاح الذي حققه الموسم الصيفي حفّز المزارعين للدخول للموسم الشتوي بهمة عالية حيث توفرت له كل المعينات من مدخلات إنتاج وتحديد سعر تركيزي مشجع لمحصول القمح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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