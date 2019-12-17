تفاصيل لقاء رئيس القضاء بسفيرة كندا بالخرطوم

استقبلت مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء بمكتبها اليوم السيدة جاكلين أونيل سفيرة كندا بالسودان مبعوث الرئيس الكندي لشئون المرأة والطفل وبحث اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات القضائية.

وشكرت جاكلين سعادة رئيس القضاء علي حفاوة الإستقبال وهنأتها بمناسبة توليها منصب رئيس القضاء كأول امرأة في شرق افريقيا والخامسة افريقيا مؤكدة ضرورة التعاون في مجال تدريب القضاة السودانيين لتحقيق سيادة حكم القانون.

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من جانبها رحبت مولانا نعمات بالسفير وثمنت الزيارة و دور الحكومة الكندية وما تقدمه من دعم للسودان، وأوضحت أن أهداف السلطة القضائية في الوقت الراهن هي بناء القدرات وتأهيل القضاة و تدريبهم خاصة في مجال اللغة الإنجليزية وأمنت علي دور كندا في التدريب والتأهيل.

و في ذات السياق رحبت رئيس القضاء بحسب سونا – بوفد من اليوناميد برئاسة السيد ربير بولفو رئيس مكتب سيادة القانون حيث تطرق اللقاء إلى التعاون فيما يتعلق بالتدريب وتشييد المحاكم، واشارت معاليها إلى ضرورة تنشيط برامج التدريب خاصة محاكم المدن والارياف.

من جانبه هنأ رئيس الوفد سعادة رئيس القضاء علي المنصب وأكد علي استعداد بعثة يوناميد لتقديم الدعم في مجالات التأهيل والتدريب والدعم اللوجستي وذلك لبناء القدرات وتحقيق سيادة القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)