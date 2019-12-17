شاهد بالفيديو: أهداف مباراة الترجي والسد القطري في كأس العالم للأندية مباراة مجنونة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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انهى الترجي التونسي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بفوز كبير وتاريخي 6 – 2 على السد القطري اليوم الثلاثاء بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) للاعب حمدو الهوني وثنائية للاعب أنيس البدري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.
ولقن الترجي فريق السد درسا قاسيا على استاد “خليفة الدولي” أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر وألحق به هزيمة كبيرة في ختام مسيرة الفريقين بالبطولة.
وحسم الترجي المباراة بشكل شبه تام في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 4 – 1 كما شهد هذا الشوط طرد اللاعب عبد الكريم حسن في الدقيقة 24 .
وبحسب موقع ( العربية) سجل حمدو الهوني هدفين للترجي في الدقيقتين السابعة و42 وأحرز أنيس البدري الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و26 من ضربة جزاء فيما سجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السد في هذا الشوط من ضربة جزاء في الدقيقة 32 .
وفي الشوط الثاني ، قلص حسن الهيدوس الفارق بتسجيل الهدف الثاني للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحرز الهوني هدفه الثالث (هاتريك) وهو الخامس للترجي في الدقيقة 74 فيما اختتم سامح الدربالي التسجيل في المباراة بالهدف السادس للترجي في الدقيقة 86 .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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