ضبط مواتر بدون لوحات وتوقيف معتادي إجرام

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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في إطار الخطط المنعية والكشفية والتي تقوم بها الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بمحليات ولاية الخرطوم، وتنفيذاً لحزمة من الإجراءات الاحترازية، أسفرت الحملات التي قامت بها الشرطة عن ضبط عدد (22) موتر بدون لوحات، بالإضافة إلى القبض على (97) متهماً ومتهمة ضمن الحملات، ودونت الشرطة بحسب آخر لحظة _ في مواجهتهم بلاغات مختلفة في عدد من أقسام الشرطة بدائرة الاختصاص، كما أوقفت عدد (27) من معتادي الإجرام في عدد من أوكار الجريمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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