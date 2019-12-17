الحكومة والمعارضة بالجنوب تحرزان تقدماً في المفاوضات

أحرزت حكومة دولة الجنوب والمعارضة بقيادة رياك مشار خلال المباحثات التي عقدت اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي بجوبا، بحضور رئيس وفد الوساطة السودانية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو احرزت تقدما كبيرا في تنفيذ بنود القضايا العالقة في اتفاق سلام دولة الجنوب.

وأعلن رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت في تصريح صحفي عقب الاجتماع انه تم الاتفاق مع الوسيط السوداني علي تشكيل الحكومة بعد فترة المائة يوم لتقوم بإكمال ما تبقي من بنود الاتفاق وقال سلفاكير أن وقف إطلاق النار سيستمر تاكيداً لرغبة جميع الأطراف في تحقيق السلام وأضاف: “سنعمل على إنشاء صندوق للمانحين وسيكون الصرف منه بشفافية عالية”.

إلى ذلك أكد زعيم المعارضة د. رياك مشار اكتمال كافة الترتيبات لإدخال القوات الى مراكز التدريب خلال فترة المائة يوم لتكوين قوات موحدة للجيش والشرطة والأمن والقوات الأخري لتكون جاهزة للانتشار لتوفير الأمن والحماية تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأشار إلى الاتفاق على إطلاق الحريات الصحفية وحرية التنقل للتبشير باتفاق السلام والتبصير به في كافة أنحاء البلاد.

Advertisements

وأبان زعيم المعارضة مشار بحسب سونا – أن العجز في تمويل الاتفاقية يتطلب الاتجاه لاستقطاب الدعم الخارجي، مشيرا إلى الاتفاق على أهمية وجود صندوق لدعم الاتفاق خلال الفترة الانتقالية نسبة للحاجة إليه في مجالات الشئون الإنسانية وصياغة الدستور الدائم والإعداد للانتخابات القادمة.

وفيما يلي ملف الولايات قال مشار “نحن في انتظار وصول نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا للاطلاع علي التقرير الذي اعده حول الملف باعتباره المشرف على اللجان التي كانت تعمل فيه”.

من جانبه أمن رئيس الوساطة السودانية الفريق اول محمد حمدان دقلو على أن المفاوضات حول البنود العالقة تسير بخطى ثابتة، مؤكدا حسن النوايا والرغبة الصادقة في السلام من كافة الاطراف وقطع بأن ما يتردد حول ترتيبات تعدها بعض الجهات لاشعال الحرب بأنه محض اشاعات تم الاتفاق مع جميع الأطراف على تجاوزها وإخمادها إن وجدت، وقال إن الوساطة دعت المعارضة الى الإفصاح عن كل ما تراه عائقا في طريق تنفيذ الاتفاق للعمل على إزالته.

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى أن تشكيل الحكومة بدولة الجنوب مرتبط بدخول القوات للمعسكرات لتشكيل منظومة أمنية متكاملة، مؤكدا الاتفاق على تنفيذ ذلك خلال فترة خمسين يوما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)