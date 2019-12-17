إرجاء النطق بالحكم في قضية المتهمين باستيلاء أدوية من الإمدادات

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أرجأت محكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام الجلسة التي كانت مقررة للنطق بالحكم في قضية المتهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على أدوية مدعومة من الإمدادات الطبية عن طريق فواتير تخص مستشفيات حكومية.

وحددت المحكمة جلسة أخرى بحسب صحيفة آخر لحظة – لصدور القرار في القضية والتي يواجه الاتهام فيها (9) متهمين من بينهم مفوض مستشفى حكومي مكلف باستلام الأدوية من الإمدادات الطبية، بالإضافة لطلبات أخرى خاصة بالمستشفى، وأن الفواتير موضوع الاتهام الخاصة بالمستشفى كانت مستخرجة باسم المتهم الأول، وأن استلام الأدوية من المخازن يتم بواسطته أو بتكليف آخر.

وبحسب المتحري فإن المستشفى خاطبت الإمدادت بأن الأدوية التي كانت قد طلبتها بموجب مبلغ مالي لم تصل لإدارة المستشفى، وأن المتهم السادس الذي يعمل موظفاً في الإمدادات الطبية استلم فاتورة أدوية بمستشفى الشرطة كسلا، وقام بإيصالها إلى مكتب البريد ومن ثم قام برد الفاتورة مرة أخرى للمكتب، وأن المتهم الثاني قام باستلامها، قادت التحريات لتوقيف عدد من المتهمين أشارت أصابع الاتهام لضلوعهم في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)