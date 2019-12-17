سامباولي عن كلاسيكو الأرض: ميسي كلمة السر

نقلت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، عن مدرب منتخب الأرجنتين السابق خورخي سامباولي قوله، إن ليونيل ميسي سيكون “كلمة السر” في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غدا الأربعاء.

وأشاد سامباولي، خلال تصريحات أدلى بها الاثنين، بلاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، مشددا على أنه عامل ترجيح كبير لكفة فريقه خلال المباراة المرتقبة مع ريال مدريد.

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وبحسب موقع ( سكاي نيوز) قال سامباولي في التصريحات التي نقلها صحيفة “آس” الإسبانية أن “ميسي كلمة السر، ويظل لاعبا حاسما بفضل قدراته الهائلة وإمكانياته الكبيرة، وسيكون له دور حاسم في ترجيح كفة برشلونة”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)