يورغن كلوب ينتقد توقيت إقامة مونديال الأندية بقطر

انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، توقيت إقامة منافسات بطولة العالم للأندية في كرة القدم، والتي يستعد، الأربعاء، لخوض مباراتها نصف النهائية ضد مونتيري المكسيكي، في النسخة الـ16 المقامة في قطر.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحافي عشية المباراة “لو سئلت سابقا هل يجب ان تقام كأس عالم للأندية في منتصف الموسم (بالنسبة الى البطولات الوطنية الأوروبية) سأقول لا، هذا رأيي الصريح”.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) أضاف معلقا على مسألة “الأهمية” المتفاوتة التي يمنحها المشجعون لهذه البطولة التي يشارك فيها الأبطال القاريون الستة وبطل الدوري المحلي في البلد المضيف، “الأهمية مسألة سهلة، نحن هنا، فهذا يعني أنها أهم مسابقة لنا في العالم في هذه اللحظة”.

وتابع “لكن الأمر يرتبط بالتخطيط (…) هل يمكن لهذه البطولة أن تصبح أكبر في المستقبل؟ لا أعرف، طالما أن الدوريات تبدأ وتختتم في أوقات مختلفة ونحاول ان نجد مكانا لها بين منافسات الدوري، هذه هي المشكلة”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)