الجمارك تضبط سبائك ذهب مطلية وحبوب مخدرة بمطار الخرطوم

ضبطت سلطات جمارك مطار الخرطوم كيلو ونصف سبائك ذهبية مطلية في طريقها لخارج البلاد، واوقفت (6) متهمين، كما ضبطت (6250) حبة مخدرة مخفية داخل شنط ملابس صحبة راكب قادم للبلاد.

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حيث تمكنت وردية الكرار مغادرة من ضبطية نوعية لمحاولة تهريب كيلو و(51) جراما من الذهب عبارة عن سبائك مطلية ومصنعة بصورة احترافية منظمة، بحوزة (6) من الركاب المغادرين للبلاد.

وتمكنت وردية الكرار بصالة الوصول من ضبط (6250) حبة مخدرة مخفية داخل شنط ملابس مع إحدى القادمين. الجدير بالذكر أن إدخال الحبوب والمستهلكات الطبية تحتاج لتصريح من وزارة الصحة حسب جدول القوائم للأدوية المسموح بدخولها.

وفي تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي نقلا عن (المكتب الصحفي للشرطة) جدد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن منسوبي الإدارة بالمرصاد لكافة المحاولات التهريبية وقد حققوا العديد من الانجازات وضبط حالات التهريب بكافة الوسائل واسترداد ثروات البلاد.

وأضاف العقيد شرطة عبدالرحمن بدوي مدير فرع الصالات بمطار الخرطوم أن الضبطيات نوعية ومنظمة ودقيقة، وانه مهما استحدثت وتطورت طرق ووسائل التهريب، إلا أن ضباط الجمارك يقفون سداً منيعاً ويعملون بمهنية عالية للحد من مثل هذه الجرائم وأن قواته عين ساهرة وتقف بالمرصاد لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)