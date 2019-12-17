شاهد بالصورة: الكاف يهدد الهلال بتحويل مبارياته خارج السودان ويطالب بأشياء خرافية

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التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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أرسل الاتحاد الافريقي (كاف) تهديد صريح اللهجة يطالب فيه بتحسين إضاءة الملعب التي تسببت في عدم وضوح الصورة وتجهيز سته ساريات أعلام وتوفير غرفة مراقبه ذاتية مزودة بدائرة تلفزيونيه وشاشات وتزويد الملعب بإضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء وتزويد الملعب بكافتريا لتقديم الوجبات السريعه والمرطبات في كل القطاعات.
صورة توضح خطاب الكاف إلى إداراة نادي الهلال :-
وتوفير دورة مياه للنساء معقمه وجاهزه في حالة عدم اكتمال كل المتطلبات سيقوم الكاف بنقل ماتبقي من مبارياته خارج السودان.
ويذكر أن الكاف قام بتحويل مباراة الهلال العام الماضي في كأس الكونفدرالية إلى مصر وذلك بعد ضغط إدارة النجم الساحلي بتحويل المباراة .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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