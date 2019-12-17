التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : رياضة 256 مشاهدة أرسل الاتحاد الافريقي (كاف) تهديد صريح اللهجة يطالب فيه بتحسين إضاءة الملعب التي تسببت في عدم وضوح الصورة وتجهيز سته ساريات أعلام وتوفير غرفة مراقبه ذاتية مزودة بدائرة تلفزيونيه وشاشات وتزويد الملعب بإضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء وتزويد الملعب بكافتريا لتقديم الوجبات السريعه والمرطبات في كل القطاعات. صورة توضح خطاب الكاف إلى إداراة نادي الهلال :- Advertisements وتوفير دورة مياه للنساء معقمه وجاهزه في حالة عدم اكتمال كل المتطلبات سيقوم الكاف بنقل ماتبقي من مبارياته خارج السودان.

ويذكر أن الكاف قام بتحويل مباراة الهلال العام الماضي في كأس الكونفدرالية إلى مصر وذلك بعد ضغط إدارة النجم الساحلي بتحويل المباراة . الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة: الكاف يهدد الهلال بتحويل مبارياته خارج السودان ويطالب بأشياء خرافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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