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البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفراء كوريا الجنوبية وايطاليا وباكستان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-ديسمبر-2019

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البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفراء كوريا الجنوبية وايطاليا وباكستان

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، بالقصر الجمهوري اليوم، اوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية كوريا الجنوبية السفير لي سانجونج، جمهورية ايطاليا السفير جيانلوجي فاسلو وجمهورية باكستان السفير سارفراز احمد خان سيبرا.

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وأكد رئيس مجلس السيادة بحسب سونا – خلال مراسم اعتماد السفراء كل على حدا، حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الثلاث .

من جانبهم عبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على بذل كل ما في وسعهم لتعزيز العلاقات بين السودان ودولهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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