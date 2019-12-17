البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفراء كوريا الجنوبية وايطاليا وباكستان

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، بالقصر الجمهوري اليوم، اوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية كوريا الجنوبية السفير لي سانجونج، جمهورية ايطاليا السفير جيانلوجي فاسلو وجمهورية باكستان السفير سارفراز احمد خان سيبرا.
وأكد رئيس مجلس السيادة بحسب سونا – خلال مراسم اعتماد السفراء كل على حدا، حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الثلاث .
من جانبهم عبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على بذل كل ما في وسعهم لتعزيز العلاقات بين السودان ودولهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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