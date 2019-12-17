مجلس الوزراء يعلن الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : أخبار 505 مشاهدة Advertisements أقرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن عطلة رسمية الأربعاء المقبل 25 ديسمبر الحالي الأسبوع المقبل، في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأشارت الأمانة العامة بحسب ما أورده مكتب الإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ عطلة عيد الميلاد للطوائف الغربية ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ديسمبر، وحتى الخميس السادس والعشرين من ديسمبر الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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