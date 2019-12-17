قيس سعيد يوجه رسالة للتونسيين ويكشف عن أطراف تحيك المؤامرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لولاية سيدي بوزيد، في إطار إحياء الذكرى التاسعة للثورة، أنه سيتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه.

وأضاف سعيد أن هناك مؤامرات من أطراف معروفة تفتعل الأزمات، حيث صرح: “لا تهمني رئاسة الجمهورية ويهمني أن أحقق مشروعكم في الحرية والشغل والكرامة الوطنية”.

وتابع قائلا: “سأبقى على العهد سأعمل على تحقيق أحلام المواطنين مهما كانت المناورات والدسائس”، مشددا على أن تلك الأطراف لن تستطيع المرور وأنه سيتصدى لها.

وأشار قيس سعيد إلى أن “الثورة انبثقت من هنا وستستمر في إطار الشرعية.. وسأبقى على العهد ما دمت حيا”.

وكالات