وزارة المالية ترحّب بمبادرات”دون أي إستثناء” للقطاع الخاص لتعزيز مدخلات الانتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحّبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدراسة أيّ مبادرة دون أيّ استثناء من القطاع الخاص تهدف إلى توفير موارد النقد الأجنبي، مقرةً بأنّ ذلك سيسهم في إستدامة إستقرار سعر الصرف ويعزز جهود الدولة في توفير مدخلات الانتاج وإستيراد السلع الرأسمالية والإستراتيجية.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي إنّهم مستعدون للنظر في كافة المبادرات التي تعزّز جهود الحكومة لتوفير موارد نقد أجنبي ترفد إحتياطي البلاد من العملات للإسهام في تثبيتِ الإقتصاد ومن ثمّ تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ويعين على توفير مدخلات الانتاج.

وبحسب إبراهيم أحمد البدوي، فإنّه يؤكّد أنّ فرصة التنافس مفتوحة للقطاع الخاص دون أي إستثناءٍ أو تمييزٍ لتقديم المبادرات لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي.

وأضاف” نطالب رجال الأعمال والشركات الخاصة للاقتداء بشركة الفاخر للأعمال المتقدّمة التي دفعت بمبادرة لشراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه والاستفادة من حصيلة الصادر في توفير السلع الإستراتيجية واي سلع اخرى توافق حاجة البلاد”.