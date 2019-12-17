“الفاجعة والأيام السوداء”.. انهيار بورصة دبي وخسائر فادحة لأسواق المال الإماراتية

الخليج 365:

قالت “كارين آن كاري” الباحثة والصحفية الأمريكية المتخصصة في الشأن الخليجي، إن سوق دبي أصبح من أسوء الأسواق العربية وانهيار البورصة أدى لخسائر فادحة في أسواق المال الإماراتية.

ودونت “كارين” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) معلقة على الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات:”انهيار البورصة يتسبب بخسائر فادحة في اسواق المال الإماراتية وخبراء يصفونه بالفاجعة والايام السوداء”(عقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، اقتصاد ينهار ، مستثمرون يهربون، سوق الذهب الشهير أصبح فارغ من المشترين، فنادق فارغة) كل هذه مؤشرات كارثية على انهيار الاقتصادي الإماراتي، في ظل نهج ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العدائي مع المحيط العربي والاقليمي، والتآمر الذي تمارسه الإمارات على شعوب المنطقة والذي أوجد بيئة عدائية انعكست على واقع الإمارات الاقتصادي.

وتحاول وسائل الإعلام الإماراتية أن تخفي الأزمة التي يعانيها اقتصاد الإمارات، ولكن لا يمكن للأرقام أن تخفى حجم الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه الدولة.

ولا تحبذ دولة الإمارات العربية المتحدة التحدث عن اقتصادها المتدهور، إذ تعاني إمارة دبي الثرية، على وجه الخصوص، من المتاعب، ففي عام 2018، انخفضت أسعار الشقق الفارهة في منطقة مساكن شاطىء جميرة الفخمة بنسبة 15% عن العام الماضي، في مؤشرٍ واضحٍ على الركود.

ووفقا لما ذكره موقع “موديرن دبلوماسي” الأمريكي فإنه تم إغلاق 1000 شركة بدبي .. وبنك دوتشه فيله الألماني يغلق مكتبه في دبي ويبيع حصته في مجموعة أبراج الإستثمارية .. وشركة ماريوت إنترنشونال العالمية تعلن عن إنهاء علاقتها بثلاثة فنادق كبرى بدبي .. وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة استغنت عن 25 % ، وشركة الاتحاد للقطارات خفضت عدد العاملين بها 30% .

وفي مقال لرجل المال والاقتصاد العالمي مير محمد علي خان الذي عمل مديرا تنفيذيا للعديد من المشروعات الكبرى بدبي ، يقول ( ما يحدث لاقتصاد دبي أنه يذوب مثل ذوبان حبة مثلجات في حرّ الصيف على شاطئ الجميرة ) .

وأضاف :” إن دبي تحولت لمحفظة دائنين ، فهي تحصل على صك بنكي من رجل أعمال لتعطيه لآخر كان بحاجة له ، وهكذا مع معظم عملائها حتى صارت المدينة تعيش على اقتصاد وهمي ليس له مثيل، خاصة وأنَّه في حالة فشل رجل أعمال واحد في السلسلة بالوفاء بالتزامه المالي تنقطع السلسلة بأكملها، ولذلك تواجه أكبر الشركات تدهورًا في أوضاعها ..

أما الأغرب من ذلك فإن رجل الأعمال لا يُعطَى فرصة لإعادة التفاوض على طريقة دفع الدين ، بل ترفع شكوى ويتم اعتقال رجل الأعمال ، ولتجنب الاعتقال يهرب رجل الأعمال ، تاركًا عمله لينهار تمامًا ، دون وجود فرصة لحصول مستحقي الصك على أموالهم )

أما سوق العقارات فإنها تباع بربع قِيمتها ، كما أن الفنادق خفضت أجورها بنسبة 30%، وأغلق 18 فندقا ، كما أن متاجر الذهب معظمها فارغ لأول مرة منذ 35 عاما..

أما عن أسباب هذا الانهيار فيلخصها في أربعة أسباب رئيسية وهي :

1-انفاق الإمارات عشرات المليارات في فوضى الربيع العربي.

2-تورطها في الحرب الدائرة باليمن.

3-إعتمادها على جيش من المرتزقة ومجرمي الحروب الذين يتقاضون رواتب ويقاتلون نيابة عنها.

4- وأخيراً التوسع غير الطبيعي لشركة موانئ دبي في شراء واستئجار الموانئ على مستوى العالم والتي بلغت 75 ميناء عالمي، والأهم فيها المطلة على البحر الأحمر والقرن الإفريقي، تلبية للإدارة الأمريكية.

ويضاف لذلك ستنزاف الخزائن الخليجية من قبل الحليف الأمريكي في عقود تسليح كبيرة وتمويل حروب ودفع تكاليف الجنود والقواعد الأمريكية في قاعدة الظفرة، لذلك يتأكد أن مراهقي زايد دخلوا نفق سيطيح بهم وأبراجهم وأقتصادهم الوهمي، خاصة مع تعافي الدول المتضررة من التآمر الإماراتي والاحتقان الداخلي.