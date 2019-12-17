قطر تقدم اقتراحا لحل الأزمة مع إيران وتعلق على حوار السعودية و”أنصار الله”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الأنباء المتناقلة عن حوار بين المملكة العربية السعودية وجماعة “أنصار الله” في اليمن لإنهاء الحرب.

وقال آل ثاني، خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، بثته كاملا، أمس الاثنين، إن قطر ترحب “بالأنباء المتناقلة عن حوار سعودي يمني، لإنهاء الحرب هنالك لمصلحة الشعوب”.

وأكد وزير الخارجية القطري وقوف بلاده إلى جانب المطالب الشعبية في العراق ولبنان، داعيا السلطات للحوار مع شعوبها وعدم اللجوء للعنف، كما حذر في الوقت ذاته، من استغلال المتظاهرين من قبل أي أطراف خارجية.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أكد أهمية إدراك وتقبل دول الخليج لإيران كجار لهم بالمنطقة، وأهمية الحوار المباشر بينها وبين هذا الجار لحل النزاعات بدلًا من التصعيد، وقال إن “قطر والكويت طالما دعتا لحوار مباشر مع إيران، التي عبرت مؤخرا عن عدم ممانعتها بالذهاب إليه”.

وأبدى استعداد قطر للعب دور الوسيط بين إيران ودول الخليج الفارسي، لكنه أشار إلى أن الخصومة التي تفرضها عليها بعض دول المجلس تمنعها من لعب هذا الدور.