مستشار أردوغان: ليبيا أصبحت تحت مسؤولية تركيا بموجب هذا التفاهم!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا”، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وقال مستشار أردوغان، في تصريحات مع قناة “التناصح”: “حكومة الوفاق هي الممثل الشرعية للشعب الليبي أما البقية لا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة ونحن الآن مقام نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل”، وذلك حسب موقع “المرصد” الليبي.

وأضاف: “تركيا لا يهمها شي بل تبحث عن مصالحها ومصالح متفقيها والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا”.

ونفى أقطاي “الأنباء المتداولة حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا”، موضحاً أن “أردوغان سيكون خارج تركيا لمدة أسبوع”.