البرلمان الأوروبي يمنح الأردن قرضا بقيمة 500 مليون يورو لدعم الاقتصاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قرض موجه للأردن بقيمة 500 مليون يورو لدعم اقتصاد البلاد.
أمستردام- سبوتنيك. وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أنه وافق على “منح 500 مليون يورو لدعم اقتصاد الأردن، حيث يكافح اقتصاد البلاد لمواكبة آثار الحرب في سوريا”.
وقال البيان إن الأردن “يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، مما يسبب ضغطا إضافيا على ميزانيته المضغوطة بالفعل جراء اختلال حركتي التجارة والسياحة بفعل النزاعات في العراق وسوريا”.
ونقل عن مقررة البرلمان، لويزا ريغيمينتي: “إننا نوصي بمنح قرض طويل الأمد ومنخفض الفوائد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد نظرا للعدد الضخم من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم، ومحاربتها للإرهاب الإسلامي، وحمايتها لحقوق الإنسان في المنطقة”.
وصوت للقرار 654 نائبا بالتأييد و 28 بالرفض، فيما امتنع 11 عن التصويت.
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