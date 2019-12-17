إعادة (13) سفيراً فصلهم النظام السابق إلى الخدمة

توقعت مصادر دبلوماسية أن يتم مطلع العام المقبل اختيار عدد من السفراء رئاسة بعثات السودان بالخارج، ونوهت المصادر إلى أن نحو (40) بعثة سودانية بالخارجية يديرها الآن قائمون بالأعمال بعد سحب السفراء إما بإعادتهم للوزارة أو بالإعفاء من الخدمة باعتبارهم نالوا الوظيفة بالتعيين السياسي إبان العهد البائد.

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وعلمت المصادر، أن حوالي (13) سفيراً تم فصلهم للصالح العام إبان الحكم السابق ستتم إعادتهم للخدمة، وأكدت المصادر أن بعض السفراء ستتم إعادتهم باعتبار أنهم لم يصلوا سن المعاش، فيما وصل بعض الدبلوماسيين المفصولين درجدة السفير وسيتم إلحاقهم بدفعاتهم بدرجة السفير.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة سلمت رؤيتها بشأن إعادة الهيكلة للجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)