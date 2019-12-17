خزان مياه بجامعة الضعين يبتلع طالبة

لقيت طالبة بكلية الدعوة بجامعة الضعين المستوى الأول، مصرعها غرقاً بخزان مياه أرضي بداخلية بحر العرب بجامعة الضعين في شرق دارفور.

وأفاد شهود عيان لمصادر أمس، بأن الطالبة سقطت في خزان المياه أثناء طلبها للمياه من الخزان الذي يضخ الماء للخزانات الطرفية بالداخلية في الساعات الأولى من صباح الأحد، فيما خرج طلاب الجامعة في حشود كبيرة أغلقت طريق حي العرب – السوق، وهتفت الطالبات أمام مستشفى الضعين، مطالبات بالاهتمام بالخدمات في الداخليات الجامعية، وطالب الطلاب حكومة الولاية بالتحقيق عن اسباب الغرق، ومحاسبة الجهات المسؤولة لتقصيرها في توفير الخدمات بطريقة آمنة.

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وحملت قيادات طلابية بحسب صحيفة الصيحة، صندوق رعاية الطلاب المسؤولية كاملة، وقال أحد الطلاب إن جثة الطالبة ظلت مدة طويلة بداخل الخزان ولم يتحرك الصندوق لانتشالها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)