الموانئ البحرية: لا تقصير في انتشال المفقودين واللنش “هوشيري”

نَفَى نائب مدير عام الموانئ البحرية للعمليات صلاح هجام، وجود أيِّ تقصيرٍ صاحب عمليات البحث الجارية حالياً لانتشال اللنش “هوشيري”.

وقال هجام إنّ الهيئة اتّصلت فوراً بمركز البحث والإنقاذ التابع لحرس الحدود السعودي، وكانت استجابتهم سَريعة بالتدخُّل في عمليات البحث من خلال وُصُولهم بطائرة خاصّة تحمل مُعدّات وغَطّاسين، وأضاف بأنّ إمكانَات الميناء لا تتعدّى أعماق الـ(٤٥) متراً، في حين قُدِّرت الأعماق التي غرق فيها اللنش ما بين (٦٥) و(٧٥) متراً، وأوضح أنهم استعانوا كذلك بلنش المسح البحري من شركة جياد الخرطوم، إضَافَةً لاستخدامهم جهاز الـ(ROV) بكاميرا حديثة للاستكشاف داخل الأعماق البعيدة، وأشار إلى أنّ جُهُودهم مُستمرة في سبيل العُثُور على اللنش.

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وحول الرقابة البحرية، قال هجام بحسب صحيفة الصيحة، إنّها تتبع للهيئة من الناحية الإدارية فقط وليس من الناحية الفنية، وأضاف: “فصلها من الموانئ البحرية أو عدم فصلها لا يُؤثِّر على عملها الفني المُناط بها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)