أحمد شاويش : أنا سعيد بالتكريم في شركيلا

تنظيم مجموعة شركيلا في قلوبنا الأيام القادمة حفل تكريم فخيم للفنان الكبير أحمد شاويش ، وذلك ضمن إحتفال المجموعة السنوي ، والذي يشمل عدداً من الأنشطة منها قافلة طبية تحت شعار (كلنا شركيلا) ، تقدم خدماتها العلاجية ، والكشف المجاني بعدد من قرى دارية شركيلا ، قرية ملقة ، وجنقالة وأم عش ، إضافة لشركيلا .

كما تشهد الإحتفالية مباراة في كرة القدم على كأس فقداء المنطقة ، القرطبي عثمان الزين ، والأستاذ الحاج محمد كوكو .

وتختتم الفعاليات بأمسية غنائية تتناول التجربة الغنائية للفنان أحمد شاويش وتكريمة ، في حضور أعيان ورموز وشباب المنطقة بحسب صحيفة آخر لحظة .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )