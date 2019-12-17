وزارة العمل تشرع في مُراجعة التشريعات الخاصّة بعَمَالَة اﻷطفال

كَشَفَت وكيل وزارة العمل والتنمية هانم برهان الدين، عن شُرُوع الوزارة في تحديث ومُراجعة التشريعات الوطنية الخاصّة بعَمَالة اﻷطفال، بالتشاوُر مع الجهات ذات الصلة لضمان مُستقبلٍ أفضل للحد من عَمَالة الأطفال بالبلاد.

وأكدت الوكيل في ورشة عمل لعرض مسودة لائحة اﻷعمال الخطرة للأطفال بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ هدف المَسودة توفير العمل والبيئة والظروف التي تمثل هاجساً لتربية الأطفال.

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من جانبه، أكّد اﻷمين العام لمجلس رعاية الطفولة عثمان أبو شيبة، ضرورة اهتمام الوزارة بالقطاع غير الرسمي وتخصيص ميزانيات للحد من عَمَالة الأطفال وجذبهم نحو التعليم بالتعاوُن مع الجهات المُختصة، إضَافَةً للمُعالجات الهيكلية والقانونية في مجال عَمَالة الأطفال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)