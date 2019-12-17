زوجات المخلوعين

تشترك زوجات الرؤساء العرب المخلوعين و(الذين على وشك) بأنهن يتشاركن في الحب الشديد للمال والثروة (والسلطة طبعن) ، إلا أن (جماعتنا) قد زادوا عليها شوية كمان (حاجة تانية) كما سوف تقرأ في نهاية هذا المقال ، تعالوا معي في (سياحة) صغيرة لنتعرف عليهن:

• صفية فركاش : (زوجة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي) .. وهي الزوجة الثانية له ، وقد تعرفت به وتزوجته حينما كانت ممرضته أثناء خضوعه لعملية إزالة الزائدة الدودية وكان زواجهما في العام 1971 وأنجبت منه ابنتهما عائشة و 6 من أبنائه ، وبعد ما (حدس ما حدس) للزعيم قدرت صحيفة (يو إس توداي) الأمريكية ثروة صفية بنحو 30 مليار دولار، حيث كانت تمتلك شركة للطيران إسمها (البراق) بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر بـ 20 طناً.

• ليلى الطرابلسي : (زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي) ، تعد من أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذا، إذ استطاعت أن توجه نفوذ زوجها كرئيس لمصلحة أفراد عائلتها فقد سيطرت مع بعض أفراد عائلتها وحاشيتها على أهم التوكيلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للدولة ، تزوجت ليلى من بن علي العام 1992 بعد مرور 5 سنوات على توليه السلطة، وهي الزوجة الثانية له (قصة الثانية دي شنو) وتمكنت الطرابلسي من تهريب نحو 1.5 طناً من الذهب بقيمة 65 مليون دولار إلى خارج الأراضي التونسية قبل هروبها مع زوجها بيوم واحد فقط، في حين جمَّدت المصارف السويسرية ملايين الدولارات باسم أفراد عائلتها.

• سوزان مبارك : (زوجة الرئيس المصري المخلوع) والتي أصبحت سيدة مصر الأولى منذ عام 1981 حتى عام 2011 وأنجبت منه ولدين هما جمال وعلاء، وقد كانت تنوي وتعمل على توريث الحكم في مصر إلى ابنها جمال وقد قدرت صحيفة (الخبر الجزائرية) ثروة آل مبارك حتى عام 2009 بأكثر من 40 مليار دولار وأن هذه الثروة تتوزع بين عدة حسابات وأملاك في الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وألمانيا ، وقد اشارت الصحيفة إلى أن (سوزان) أصبحت عضوة في نادي المليارديرات منذ عام 2000، حيث تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، علاوة على إمتلاكها لعقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي تقدر ثروة قرينة الرئيس المصري المخلوع بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار جنت معظمها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال مصريين وأجانب.

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• أسماء الأسد: (زوجة الرئيس السوري بشار الأسد): اشتهرت أسماء الأسد بشخصيتها الهادئة وأناقتها الراقية، لها من الأسد 3 أولاد وزعمت تقارير بريطانية أنها قد هربت إلى لندن للمكوث عند والديها بعد تعرض النظام السوري لموجة احتجاجات عارمة حيث تعيش وأبناؤها الثلاثة في منزل فخم وآمن في العاصمة البريطانية لندن أو في إحدى المقاطعات البريطانية الرئيسية ويعتقد أن في عهدتها ما لا يقل عن 40 مليون جنيه استرليني يعتقد أن زوجها بشار الأسد هرّبها إلى الخارج.

• الدكتورة وداد بابكر: (زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير) :

أرملة أحد أعضاء مجلس قيادة إنقلاب (الإنقاذ) ، وهي الزوجة الثانية للرئيس المخلوع ، كثرت القصص والحكاوي عن الفساد الذي كانت تمارسه عبر إنشائها لمنظمة خيرية تسمى (سند)، كما أزكم الأنوف فساد أفراد عائلتها وحصولهم على كثير من الأموال من تعاملات مشبوهة وهذا أمر تثبته أو تنفيه التحقيقات والتحريات التي سوف تقوم بها الأجهزة المختصة ، لكن الفساد الثابت لدينا فهو أن هذه السيدة التي لا تجيد نطق جملة واحدة بشكل صحيح هي المرأة الوحيدة في التاريخ منذ أن عرف الإنسان القراءة التي أكملت المرحلة الثانوية والجامعية ثم نالت الماجستير والدكتوراة في أقل من 10 سنوات مما يؤهلها للدخول إلى موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية !

وقد نالت درجة الدكتوراة من جامعة كرري من خلال أطروحتها (دور التخطيط الاستراتيجي الاسلامي في تحقيق الامن الغذائي) أي أن (الأستاذة) تعد خبيراً إستراتيجياً وكده ، ولما كنا ولا نزال لم نقرأ (ولن نقرأ) للست الدكتورة مقالاً أو بحثاً أكاديمياً واحداً فمن الواضح أن منحها لهذه الدرجة الرفيعة (مقروناً بحكاية الـ 10 سنين) إنما يؤشرإلى سقوط أكاديمي وأخلاقي مريع، يصلح أنموذجا للخراب الذي ضرب المؤسسة التعليمية من أسفلها إلى أعلاها ، ويقدح في الأمانة العلمية (للبروفات) الذين ناقشوا وأجازوا أطروحات هذه السيدة (نصف الأمية) والتي لا تستطيع تركيب جملة من فعل وفاعل ومفعول به (مفعول معه بتبقى صعبة شوية) !

كسرة :

لقد أفقد القوم (الدال) هيبتها !!

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟

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