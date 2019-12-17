اتّحاد العُمّال يُعلن الإضراب والعصيان المدني لمُناهضة قرار الحل

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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أعلن اتّحاد نقابات عُمّال السودان، تنفيذ إضراب عُمّالي وعصيان مدني شامل لمُناهضة قرار الحكومة بحل الاتّحادات.
وكَشَفَ الاتّحاد في بيانٍ أمس، عن تكوين جسمٍ مُوحّدٍ للمُناهضة باسم الجبهة التنسيقية للنقابات والاتّحادات المهنية الشرعية، رفضاً لقرار حل النقابات ومُناهضته بكل الوسائل القانونية داخلياً، وناشد قواعده العُمّالية بالاصطفاف خلف الكيان لتنفيذ الإضراب.
وأعلن الاتّحاد بحسب صحيفة الصيحة، رفض ومُناهضة قرار لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال رقم (3) 2019م بحل النقابات والاتّحادات المهنية التي كفلها دستور السودان الانتقالي 2005م والوثيقة الدستورية 2019م والقوانين الوطنية والاتّفاقيات والمَواثيق الدولية والإقليمية، وجَزَمَ بعدم التسليم لأيّة جهة غير مُنتخبة شَرعياً من قواعد العُمّال، بجانب الاستمرار في التّواصُل مع المُنظّمات النقابية والمُنظّمات المعنية بالعمل والعُمّال إقليمياً ودولياً، وأضاف بأن كل الخيارات ستكون أمامه مفتوحة وفقاً للقانون، واعتبر الاتّحاد حل النقابات انتهاكاً للاتفاقيات والمَواثيق الدولية وللوثيقة الدستورية والقوانين الوطنية رغم المُكاتبات والتحذيرات الصّادرة من المُنظّمات والنقابات والاتّحادات الإقليمية والدولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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