بعد (20) عاماً قضوها أمام القضاء.. أولاد حسين يناشدون المجلس السِّيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوسف عباس مواطن سوداني ظل يحملُ لمدةٍ طويلة أوراقا ومستندات فحواها ان عائلة حسين عثمان الحاج التي ينتمي إليها الرجل تملك أرضاً بالحزام الاخضر تقدر مساحتها بــــــ (106) أفدنة توارثوها أبا عن جد منذ عهد السلطنة الزرقاء؛ قبل الاستعمار البريطاني للسودان، وقد أثبت ملكيتهم للأرض المستر (تريس) المفتش الانجليزي لصالح جدهم مرزوق

حمد ضمن أحكام سنة 1932م في سجلات الأراضي، بعدها تعرضت الارض لاعتداءات مختلفة من عدة شركات، إلى ان أصبحت الآن في ايدي غيرهم، تفاصيل القضية حسبما تشير

المستندات وكذلك وفقاً للمُتحدِّثين باسم الورثة كالآتي:

منذ عهد (أبو رنَّات)

يقول يوسف عباس لـ(السوداني): إن قصة الورثة بدأت في العام 1967م حينما تم الاعتداء على الأرض عند إنشاء مستودعات البترول الحالية، وكانت الخطة ان توضع داخل أرضنا

ولكن جدنا الحسين عثمان وبعض الورثة اعترضوا ووقفوا ضد الشركة عند القاضي (أبو رنات) – في ذلك الوقت- واستندوا بذلك الى قرار المفتش التي العام 1932م الذي كان لصالحهم وفعلا أصدر القاضي لصالح جدنا الحسين عثمان وتم تحويل شركة مستودعات البترول الى موقعها الحالي)، ويواصل: (ألا يكفي ذلك لإرجاع هذه الارض لأصحابها).؟

عشرون عاماً أمام القضاة

من جهته أكد أحمد عباس -أحد أفراد الاسرة المتضررة- أنه وفي العام 1970م تعرضت هذه الأرض لاعتداء آخر، وهذه المرة كان من الدولة والشركات فبحسب ما جاء في نص الشكوى – المرفقة لنا بالصحيفة- تمثل الاعتداء من قبل خمس شركات، ونتيجة ذلك الاعتداء دخلت القضية المحاكم المدنية والجنائية وهذا ما حال دون تسجيل الأرض حتى الآن، ويضيف:

(استمرت جلسات المحاكم لعشرين عاما وفي نهاية الشكوى أصدرت المحاكم (مدنية، وجنائية) قرارا بإحالة القضية للجهات الإدارية لنبدأ رحلة بحث جديدة في ردهات الوزارات، وقدمنا شكوى لوزير الإسكان آنذاك وهو شرف الدين بانقا لكنه لم يهتم بالأمر طيلة الفترة التي قضاها وزيرا للإسكان، بعدها تقدمنا بشكوى للأراضي وهيئة المظالم والحسبة ، ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا وجميعها لم تبت في أمر شكوانا.!

ما المطلوب الآن؟

الورثة في هذه القضية قالوا إنهم لا يطلبون شيئا سوى أن تعود إليهم أرضهم المغتصبة – على حد قولهم – مؤكدين أن خطابهم الآن مُوجَّه إلى المجلس السيادي ووزارة العدل كي يُنظر في قضية أرضهم (الساقية 363) بالحزام الأخضر، لأنها تمثِّل حقا خاصا لورثة أثبت الوُرَّاث أحقيتهم بها بالمستندات الصحيحة، بعدما باءت جميع محاولاتهم بالفشل مع الحكومة السابقة التي لم تل أمرهم اهتماماً بعدما قَدّّموا جميع الأوراق والمُستندات التي تثبت أحقية امتلاكهم للأرض بمكتب رئاسة الجمهورية حينها عدة أعوام لكنهم حتى أُزيحوا من السلطة لم يُسمح لهم بمقابلة أحد المسؤولين بالقصر الجمهوري.