الهلال يستأنف إعداده للكوماندوز في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراته أمام الخرطوم الوطني بعد غد الخميس لحساب الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وصعد الأزرق للمركز الثالث مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة حي العرب والهلال الفاشر عصر اليوم، ووصل الأزرق للنقطة (28) بفوزه على ضيفه هلال التبلدي أمس الأول بهدف أطهر الطاهر.

وبعد مباراته أمام الكوماندوز التي ينشد خلالها الفوز سينتظر الأزرق مواجهة المريخ والأهلي شندي على أمل أن يواصل الأحمر نزيف النقاط ليصعد الفريق للوصافة.

وينتظر أن يدفع المدرب هيثم مصطفى بتوليفة جديدة أمام الكوماندوز تفاديا لإرهاق المجموعة الحالية.

وينتظر أن يشاهد المدرب حمادة صدقي مباراة الهلال أمام الخرطوم بعد أن وصل البلاد أمس ولن يشرف المدرب على المباراة وسيكتفي بالمتابعة على أن يشرف علي مباراة مريخ الفاشر في الثالث والعشرين من الشهر حال اكتمال التعاقد معه. المادة السابقة اعتذار أعضاء الوطني .. شروط القبول ومبررات الرفض !! المقالة القادمة بعد (20) عاماً قضوها أمام القضاء.. أولاد حسين يناشدون المجلس السِّيادي

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