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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد عدد من أصحاب المكتبات أن هناك تراجعاً كبير في شراء (الدببة) كهدايا لرأس السنة لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لافتين إلى ظهور أنواع جديدة من الهدايا كانت في الصدارة من بينها نوع معين من الورود أطلق عليه اسم (دم الشهيد) وزهرة أطلق عليها (فض الاعتصام)، بجانب ظهور عطور جديدة مثل (شفاتة) و(كنداكة) و(حمدوك).
من جانبه وبحسب صحيفة السوداني، أوضح عبدو الكناني صاحب مكتبة بأمدرمان أن أغلب المشترين من الثوار الذين يرغبون في شراء الجديد، أبدوا إعجابهم بتلك المسميات التي قالوا عنها إنها تمثلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز هدايا رأس السنة… ورود (دم الشهيد) و(فض الاعتصام).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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