المريخ يستأنف إعداده ويأمل التعويض أمام النمور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم تحضيراته استعدادا لمباراته أمام الأهلي شندي مساء الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ويأمل الأحمر تعويض خسارته أمام الأمل أمس الأول وهي خسارة منطقية قياسا بالظروف التي عاشها النادي على الصعيد الإداري فضلا عن الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق بدرجة دفعت مدربه للاعتماد علي تشكيلة اضطرارية دفع خلالها بمحمد هاشم التكب لاعب الوسط في الظهير الأيمن

ويعاني الأحمر خللا إداريا واضحا في وجود مجموعة لا تتعدى الستة أعضاء ، وفشل المجلس في إقامة معسكر تحضيري جيد .

وسيستعيد المريخ جهود مدافعه أمير كمال الذي كان قد غاب عن مباراة الأمل واستوفى فترة إيقافه مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الملونة فيما سيستعيد الأحمر جهود نجم المحور الدولي عماد الصيني الذي شارك مع المنتخب الوطني الأول في بطولة سيكافا للمنتخبات بأوغندا وودع صقور الجديان من المرحلة الأولى.وسينضم الصيني لتحضيرات المريخ بعد وصول بعثة صقور الجديان اليوم.