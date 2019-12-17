بسبب الدولار…إرتفاع كبير في أسعار تذاكر العمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأت وكالات السفر والسياحة فعلياً في إجراءات العمرة لهذا الموسم وفق جولة (السوداني) أمس، وقال عدد من أصحاب الوكالات أن أسعار العمرة هذا الموسم قفزت من (18) إلى (25) ألف جنيه لارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازي.

وكشف الأمين العام لشعبة الوكالات محجوب المك بحسب صحيفة السوداني أمس، عن بدء التقديم للعمرة منذ اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن هنالك حراكاً نشطاً في التقديم من قبل المواطنين بالوكالات، مبيناً أن سعر تذكرة الطيران قفزت لـ(25) ألف جنيه بدلاً من (18) ألف جنيه وسعر تذكرة الباخرة (8.300) جنيه إضافة إلى رسوم الخدمات كاملة (1.100) ريال تعادل (25) ألف جنيه و(700) جنيه رسوم إدارية لولاية الخرطوم الحج والعمرة والجوازات، وأشار لاستمرارها حتى شهر رمضان.

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وشكا صاحب وكالة الفايد، محمد الفايد إثر تذبذب أسعار النقد الأجنبي بالسوق على عمل الوكالات، مشيراً لانتعاش حركة التقديم للعمرة، وقال أن سعر التذكرة مع الخدمات بلغت (40) ألف جنيه.

وأكد صاحب وكالة سفر محمد أحمد ارتفاع أسعار عمرة الموسم الحالي بالجو لـ(25) ألف جنيه، بسبب ارتفاع الدولار، مقارنة باستقرار أسعار السفر عبر الباخرة في نحو (8.300) جنيه.

واصفاً موسم العمرة بالجيد، مشيراً إلى أن ارتفاع العملات في السوق الموازي أحدث ربكة في الفترة السابقة وتوقع أن يؤدي استمراره لارتفاع جديد في أسعار التذكرة للمعتمرين خلال الفترة المقبلة.