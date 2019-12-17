تفاصيل جديدة في قضية حي الدناقلة ببحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت محكمة جنايات بحري أمس برئاسة القاضي عارف محي الدين جلسة الثامن من الشهر الحالي لسماع شهود الاتهام في ملف قضية يواجه فيها المتهم تهمة قتل رجل و زوجته داخل منزلهما بحي الدناقلة ببحري وسرقة عربة آكسنت فيما يواجه “5” متهمين تهمة استلام المال المسروق، عليه و نظراً لغياب شهود الاتهام أرجأت الجلسة لموعد آخر.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب المجهر، بأن شرطة بحري تلقت بلاغاً عن مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما بحي الدناقلة شمال ببحري وذلك في شهر رمضان الماضي فيما تم سرقة عربة المجني عليه، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة من أفراد المباحث إلى مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات وتم إرسال الجثمان إلى مشرحة ام درمان لمعرفة أسباب الوفاة وبعد كافة الاجراءات والتحريات والبحث تم القبض على المتهم داخل السجن واتضح بأنه من معتادي السرقات وبالتحري معه أقر بارتكابه للجريمة وبعدها تم إرسال أوراق الملف للمحكمة.