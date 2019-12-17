مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري بطريق الخرطوم مدني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى (٢٥) شخصا مصرعهم مساء أمس الاثنين فيما أصيب (٢٠)اخرين باصابات متفاوته في حادث مرورى مؤسف بطريق الخرطوم مدني.

وقع الحادث بالقرب من منطقة ام عشر بطريق الخرطوم مدني وقالت مصادر مطلعة إن الحادث وقع بين بص سياحي يتبع العقيدة وعربة صالون وأوضحت المصادر ان البص في طريقه من الخرطوم الى مدني وذكرت ان الحادث وقع بسبب التخطئ والسرعة الزائدة مما تسبب في انقلاب البص عدة مرات.

وفور وقوع الحادث تم اجلاء المصابين الي المستشفى والمتوفين الي المشرحة. المادة السابقة سرقة حديد بمليارات الجنيهات بنهر النيل… المقالة القادمة هلال تعبان وتلقاها من مين ايها الوزير.. بقلم ايمن كبوش

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