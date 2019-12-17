سرقة حديد بمليارات الجنيهات بنهر النيل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من القاء القبض على (3 ) من متهمين تمكنوا من سرقة عدد (98) برميل بها بلي حديد بتكلفة بلغت (12) مليون جنيه وذلك اثر تلقي قسم شرطة كدباس محلية بربر بلاغ بالقيد (35) تحت المادة (174 ) من القانون الجنائي وذلك حسب بلاغ مدير مصنع التكامل للأسمنت .

واوضح اللواء شرطة خالد حسان مدير شرطة ولاية نهرالنيل (للمكتب الصحفى للشرطة ) انه وفور تلقى البلاغ تم تكثيف العمل من قبل اتيام المباحث وبمتابعة واشراف العميد شرطة ابازر موسى بخيت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية نهر النيل تم القبض على أربعة متهمين عثر على المسروقات موزعه داخل منازلهم .

وتقدر جملة المال المسترد (3600000) ثلاثة مليون وستمائة الف جنيه وجاري العمل للاسترداد بقية المسروقات .

وعلى ذات الصعيد تمكنت شرطة ولاية نهرالنيل من القبض على المتهم(أ . أ) المتهم فى البلاغ تحت المادة(130/175 ) من القانون الجنائي بالقسم الاوسط بحرى حيث تم القبض عليه بالتنسيق مع مباحث نهرالنيل بعد قيام المتهم بمعاونة أخر بضرب المجنى عليه داخل نادى مشاهدة ونهب محل موبايلات يخص المجنى عليه ونهب مبالغ مالية ليتم القبض عليه وتسليمه لجهة الاختصاص .

من جانب اخر القت الشرطة الامنية بمحلية ابوحمد القبض على المتهم الهارب(ت . م. أ) الذى يواجه بلاغا تحت المادة (130 ) من القانون الجنائي بقسم شرطة هيا بولاية البحر الاحمر .