هيدان مدرباً للهلال الأبيض بعد استقالة شرف الدين

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة قرر مجلس إدارة نادي الهلال الأبيض بالاجماع قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق شرف الدين أحمد موسى وتقديم صوت شكر له على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للهلال الأبيض. Advertisements وفي ذات الوقت قرر المجلس اختيار المدرب المغربي خالد هيدان ليتولى مهمة المدير الفني للفريق بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية ناجي جابر وعضو مجلس الإدارة المهندس عجمي أحمد عبد الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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