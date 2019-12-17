مدرب الأمل: “لو لعب المريخ ألف مرة في عطبرة سنفوز عليه”

يراهن مدرب الأمل عطبرة على قدرته على تحقيق الفوز على المريخ إذا تقابل مرة أخرى وقال المدير الفني للأمل عطبرة كفاح صالح إنه نجح في تنفيذ وعده بتحقيق الفوز على المريخ، مقراً بأنه على حق، وأنه سيتغلب عليه حال خاض أمامه مباراة أخرى وتابع “هزمت الهلال والمريخ في شهر واحد، وقادر على الفوز عليهما مرة أخرى”.

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وأشار صالح في تصريح لمصادر، إلى أنه لم يخطط لتصفية التش، مشيراً إلى أن المخالفة عادية لكن اللاعب عانى من اللياقة المتدنية.

وكان الأمل عطبرة قد فاز على ضيفه المريخ الخرطوم بهدف دون مقابل ليستعيد صدارة الدوري الممتاز بـ”30″ نقطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)