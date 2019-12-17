نشر المتسابق ببرنامج ذا فويس ماهر سامي عقب خروجه من المنافسة صورة له برفقة المطربة سميرة سعيد، وحصدت الصورة غضب متابعيه عبر حسابه بتويتر، لافتين إلى أن ماهر تخطى حواجز المألوف لدى الشعب السوداني، مطالبين إياه بالابتعاد عن إثارة الجدل مثل عدد من الفنانين الذين سلكوا ذلك الطريق وكانت نهايتهم باكراً، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ماهر سامي… الخروج من (ذا فويس) والدخول في (حضن) سميرة..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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