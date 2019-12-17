توقعات بزيادة حصة الحجاج لـ (35) ألف

توقع وزير الشئون الدينية والاوقاف،زيادة حصة الحج لـ “35” الف في وقت اكد ان التفاوض بشأن موسم الحج مع السلطات السعودية جرى في جو ودي يسوده الاحترام والتقدير للسودان.

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وقال الوزير في تصريحات عقب وصوله مطار الخرطوم أمس ان وزير الحج السعودي كلفه بان يقبل رأس كل الحجاج السودانيين لما لمسه منهم من صدق ووفاء واحترام للقوانين واللوائح بالمملكة العربية السعودية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)