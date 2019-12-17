أبرز هدايا رأس السنة… ورود (دم الشهيد) و(فض الاعتصام)

أكد عدد من أصحاب المكتبات أن هناك تراجعاً كبير في شراء (الدببة) كهدايا لرأس السنة لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لافتين إلى ظهور أنواع جديدة من الهدايا كانت في الصدارة من بينها نوع معين من الورود أطلق عليه اسم (دم الشهيد) وزهرة أطلق عليها (فض الاعتصام)، بجانب ظهور عطور جديدة مثل (شفاتة) و(كنداكة) و(حمدوك).

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من جانبه وبحسب صحيفة السوداني، أوضح عبدو الكناني صاحب مكتبة بأمدرمان أن أغلب المشترين من الثوار الذين يرغبون في شراء الجديد، أبدوا إعجابهم بتلك المسميات التي قالوا عنها إنها تمثلهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)