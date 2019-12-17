اتفاق بين مناوي ودبجو على أولوية قضايا النازحين واللاجئين

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements اتفقت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة دبجو علي إيلاء قضايا النازحين واللاجئين أولوية قصوي وأمنا علي أهمية الوصول لسلام شامل ونهائي عبر المفاوضات التي تجري بجوبا. وقع رئيسا الحركة مناوي وبخيت خلال لقاء بجوبا امس بحسب آخر لحظة، وقعا علي مذكرة تفاهم بينهما.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).

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