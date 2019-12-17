النيابة تستوضح إدارة السجن إثر ضبط هاتف بحوزة (وداد)

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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علمت مصادر بالنيابة العامة، عن ضبط هاتف محمول في حقيبة السيدة الأولى السابقة حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر، خلال التحقيق معها الأحد، تمت مصادرته.
و خضعت المتهمة للتحقيق يومي الخميس والأحد بتهم تتعلق بالثراء الحرام قبل أن تنقل إلى سجن النساء بامدرمان “دار التائبات” .
و تولى التحقيق معها في نيابة الثراء الحرام والمشبوه رئيس النيابة ووكيل النيابة الأعلى ووكيل النيابة الأول.
وضبطت النيابة في اليوم الثاني للتحقيق وفقاً لآخر لحظة، ضبطت هاتف جوال في حقيبة حرم البشير، تمت مصادرته واستوضح المحققين، مسؤولي السجن المشرفين على ترحيل وتسليم المتهمة للنيابة، عن كيفية السماح للمتهمة بحمل حقيبة يد واقتناء هاتف محمول.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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