(الأصل): لا تشابه بين مصالحة الميرغني وحوار الوثبة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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كشف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الاصل” الزين العوض عن انخراط فصائل الاتحادي في اجتماعات تهدف لدعم مصالحة الميرغني الشاملة التي دعا لها مؤخراً، ، ولفت الى اوصلهم مع المؤتمر الشعبي وشرح خط المبادرة.
وتوقع العوض في تصريح بحسب آخر لحظة ان تجد المبادرة قبولاً لدى الاوساط السياسية. وفي الاثناء رفض دمغ مصالحة الميرغني بانها محاكاة لحوار الوثبة في عهد البشير، وقطع بان الحوار الوطني كان التفافاً على دعوة الاتحادي للوفاق الوطني، وابا:” لا تشابه بينها وبين الحوار الذي كان ذا اهداف واضحة”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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