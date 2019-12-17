(اليونيسيف) تبحث مع الحكومة تكوين آلية قضايا الاطفال

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة ناقش اجتماع بين وزارة الخارجية ومنظمة الأمم المُتحدة للطفولة، ضرورة تكوين آلية تعاون مشتركة بين “اليونيسيف” مع وزارات التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي لخلق بيئة مثالية لأطفال السودان. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، عقدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله اجتماع امس مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان والوفد المرافق له، ناقش التنسيق بين المنظمة والحكومة الانتقالية فيما يتصل بقضايا الطفولة.

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