(هان آير) الألمانية تقدم خدمة لحجز تذاكر السفر بالسودان

أكد المدير التنفيذي لشركة (هان آير) الألمانية بأفريقيا جوهان بول ولوج شركته للعمل بالسودان عبر شركة نوفا للطيران.

وقال في الورشة التعريفية لنظام (هان آير) لتذاكر الطيران وحلول السفر والتي نظمتها شركة (نوفا للطيران) بالتعاون مع شركة (هان آير) الألمانية بدار الشرطة ببري ، ان شركته تقدم رحلات مجدولة في عدد من دول العالم داخل أوروبا وخارجها وتعمل على إيجاد حجز تذاكر الطيران عبر أنظمة حجز متطورة ومتاحة وبأسعار معقولة، لافتاً إلى تقديم خدمات التوزيع لشركات الطيران الأخرى.

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وأعلن المدير التنفيذي لمنطقة افريقيا بحسب صحيفة السوداني، أن شركة (هان آير) وقعت عقودًا مع أكثر من 350 شريكًا من شركات الطيران.

وتم خلال الورشة تقديم محاضرة عن عمل الشركة بأوربا وافريقيا والشرق الأوسط، وقال المدير العام لشركة (نوفا) للطيران الكابتن وداعة محمد نور، إن (نوفا) للطيران ستكون هي المُقدم الأساس لنظام خدمة طيران (هان آير) معتبراً دخول الشركة إلى السودان يتيح خيارات متعددة للمسافرين عبر كل خطوط الطيران ومن أية مدينة داخل السودان وخارجها ، مبيناً أن النظام يتيح لشركة نوفا التعامل مع الشركات الأخرى عبر إعطاء المسافرين حلولاً للسفر وحجز التذاكر عبر أكثر من 360 شركة طيران عالمية. وأوضح أن الخدمة تتيح لأصحاب الوكالات الصغيرة العمل عبر نظام الشركة دون الحاجة لأي وسيط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)