عرمان: سجن البشير بالاصلاحية مجرد بداية

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ياسر عرمان، ان الحكم الذي صدر على الرئيس المخلوع عمر البشير بالاصلاح الاجتماعي عامين، فقط مجرد بداية مشيرًا الى إن البشير سيذهب حتماً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضاف عرمان في تصريحات صحفية بحسب آخر لحظة، ان “القضايا التي يحاكم بها البشير الآن هي أقل الجرائم، أما الجرائم الكبرى التي ارتكبها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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