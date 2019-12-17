تصفية (130) طن ذهب و(8) فضة بمصفاة الذهب

أكد المهندس الأمين الطاهر إمكانية تحول مصفاة السودان للذهب لمركز لتصفية الذهب الخام لمنطقة وسط وغرب وشرق أفريقيا وهي مناطق منتجة للذهب.

وأشار في مؤتمر قضايا التعدين إلى أنه منذ افتتاح المصفاة في (2012 وحتى 2019م) تمت تصفية 130طناً من الذهب الصافي (150 طن خام) وفضة في حدود 8 أطنان.

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واستعرض فوائد المصفاة في إحداث نقلة صناعية جديدة لأول مرة بالسودان وذلك عن طريق تصفية الذهب وتصنيعه فيما بعد بما يمكن من الدخول في نمط صناعي جديد يبدأ بإنتاج المعادن النفيسة ومن ثم الدخول في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية بجانب المساهمة في إنتاج سبائك الذهب الصافي الذي يمكن استخدامه في الحصول على خطوط تمويل في الأوقات التي تنخفض فيها الأسعار بضمان الذهب وذلك دون الحاجة للبيع الفوري للذهب الخام .

وأوضح بحسب صحيفة السوداني، أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة 300 كيلو في الوردية الواحدة و600 كيلو في الورديتين وتنتج سبائك الذهب بدرجة نقاوة 995 و 999,9 بأحجام كيلو والأحجام المعيارية الدولية الأخرى والفضة فتنتج سبائك فضة بدرجة نقاوة 999 بجانب حبيبات الفضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)