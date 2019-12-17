دهس فتاة واعتقال محتجين بالفاشر

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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تعرضت فتاة اثناء تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي نفذها موظفو اليوناميد المفصولين برئاسة القوات الاممية المشتركة لحظ السلام بدارفور أمس، الى دهس متعمد بالسيارة التي كان يقودها اجنبي امام البوابة في اعقاب رفض الفتاة التنحي عن المدخل، مما ادى الى اصابتها ولم تسعف حينها.
وبحسب آخر لحظة،اعتقلت شرطة شمال دارفور عدداً من المحتجين المفصولين باليوناميد بعد محاولتها اقناعهم بفتح الممر، الا انها لم تفلح بذلك، لتقوم باقتيادهم لقسم الشرطة وفتح بلاغ في مواجهتهم بتهم تتعلق بالازعاج العام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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