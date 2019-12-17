التاريخ: 17-ديسمبر-2019
9 مشاهدة
اندلع حريق بمزارع القصب الخاصة بمصنع سكر كنانة أدى إلى إتلاف في مساحة 300 فدان، يبلغ إنتاج الفدان الواحد منه حوالي 75 جوالاً.
وقال مصدر – فضل حجب اسمه – ان الحريق كان في مناطق مختلفة من المزارع في كمبو 10 حيث تم إتلاف 128 فداناً وفي القرية (1 ) في مساحة 172 فداناً، مشيراً لأثر هذه الحرائق على الانتاجية، وأضاف ان هذه الحرائق صارت سنوياً بفعل فاعل.
وانتقد المصدر، تجاهل إدارة الشركة وعدم تحريها حول مسببات الحرائق طيلة الفترات السابقة والحالية واكتفائها بإقامة سياج شبكي من الأسلاك بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه لم ولا يمنع الحريق دون معرفة الفاعل منعاً للتكرار. ونفى أن يكون للمفصولين يد في الحادث كما أشيع لتزامنه مع مطالبهم، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة كنانة تتجاهل التحري في حرائق القصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.