إدارة كنانة تتجاهل التحري في حرائق القصب

اندلع حريق بمزارع القصب الخاصة بمصنع سكر كنانة أدى إلى إتلاف في مساحة 300 فدان، يبلغ إنتاج الفدان الواحد منه حوالي 75 جوالاً.

وقال مصدر – فضل حجب اسمه – ان الحريق كان في مناطق مختلفة من المزارع في كمبو 10 حيث تم إتلاف 128 فداناً وفي القرية (1 ) في مساحة 172 فداناً، مشيراً لأثر هذه الحرائق على الانتاجية، وأضاف ان هذه الحرائق صارت سنوياً بفعل فاعل.

Advertisements

وانتقد المصدر، تجاهل إدارة الشركة وعدم تحريها حول مسببات الحرائق طيلة الفترات السابقة والحالية واكتفائها بإقامة سياج شبكي من الأسلاك بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه لم ولا يمنع الحريق دون معرفة الفاعل منعاً للتكرار. ونفى أن يكون للمفصولين يد في الحادث كما أشيع لتزامنه مع مطالبهم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)